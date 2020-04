Maltempo oggi pomeriggio: alberi devastati nel veneziano

Il maltempo che si è abbattuto con forza in Veneto oggi, martedì, ha creato danni a causa soprattutto della furia del vento. Numerosi interventi dei vigili del fuoco nell’intera provincia di Venezia hanno riguardato soprattutto crollo di alberi, ma anche tendoni sradicati e coperti pericolanti.

Ma sono gli alberi ad aver pagato il prezzo più alto per le forti raffiche di vento che si sono abbattute sulle piante rimaste pericolanti e quindi pericolose a Spinea, in via Pirandello e in via Ugo Foscolo, e a San Donà di Piave in via Dante Alighieri.

Interventi dei pompieri anche a Venezia Sant’Elena per alberi sradicati dalla forza del vento, così come a Catene e in via Torino, a Mestre, oltre che in via Spalti e in Viale San Marco.