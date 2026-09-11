Cedimento a Malibu: voragine sotto il vialetto della villa attribuita a Nicolas Cage, rotte le condotte

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Malibu, 9 settembre 2026 – Una voragine si è aperta sotto il vialetto di una casa sulla spiaggia di Malibu, provocando il crollo di una parte della struttura e la rottura di una conduttura del gas.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo diverse fonti di stampa la proprietà sarebbe riconducibile all’attore Nicolas Cage. Immagini aeree diffuse mostrano il tratto di vialetto collassato che si affaccia sulla linea di costa, con le onde che si abbattono sul litorale.

L’emittente locale KABC ha riferito che, secondo i vigili del fuoco, l’erosione sotto l’abitazione ha causato la rottura sia di una conduttura dell’acqua sia di una del gas. Le autorità hanno inoltre comunicato che al momento del cedimento la casa non era occupata.

[vdv_leggi_anche]

La notizia è stata riportata da Reuters il 9 settembre 2026.