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Attacchi informatici ai voli inglesi: nessun incidente in Italia ma raccomandazioni alla massima cautela

Attacchi informatici agli aeroporti inglesi: gli ultimi aggiornamenti

Laura Beggiora
a cura di: Laura Beggiora
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Il 30/08/2026 l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), tramite il suo reparto operativo CSIRT attivo H24, ha fatto il punto sulla vicenda degli attacchi informatici che hanno colpito alcuni aeroporti nel Regno Unito. Aldo Di Somma, vice capo della Divisione CSIRT, ha rassicurato sull’assenza di evidenze, al momento, di incidenti in corso presso gli scali italiani, ma ha invitato a non abbassare la guardia.

L’ACN sta monitorando le fenomenologie cyber e le minacce attribuite a threat actor sofisticati, sia nazionali sia internazionali, con progetti volti a compromettere la sicurezza di infrastrutture pubbliche e private. L’attività di sorveglianza comprende anche l’analisi delle possibili ricadute sul contesto nazionale e fenomeni riconducibili a campagne di disinformazione.

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Secondo le informazioni finora acquisite non sono emersi indicatori di un aumento di questo specifico tipo di minaccia. Tuttavia, l’Agenzia non esclude che, in conseguenza degli attacchi agli aeroporti inglesi con furto di dati, siano stati acquisiti dai responsabili anche dati riconducibili a cittadini italiani.

Per chi ha transitato presso gli scali coinvolti l’ACN raccomanda di mantenere alta attenzione: prestare cautela a e-mail, SMS e telefonate sospette, non aprire allegati né cliccare link contenuti in comunicazioni dubbie o inattese. L’Agenzia richiama inoltre l’attenzione sui rischi legati all’uso di reti Wi‑Fi pubbliche, per loro natura poco sicure, e consiglia di evitarne l’impiego per operazioni sensibili come quelle bancarie o amministrative.

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Se l’accesso a servizi online da reti pubbliche è necessario, l’ACN suggerisce di attivare una VPN (virtual private network) prima di inserire credenziali o dati personali, riducendo così l’esposizione a possibili compromissioni.

( aggiornato il
Laura Beggiora
Laura Beggiora
Giornalista, speaker radiofonica e presentatrice tv. Curatrice di eventi, trasferita in Veneto dopo lunga permanenza in Toscana. Ospite in alcune trasmissioni di Canale 5. laura_b@lavocedivenezia.it
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