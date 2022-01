Malore improvviso: muore a 52 anni mentre parla col collega

Malore improvviso mentre parla con un collega. Una circostanza apparentemente inoffensiva e priva di pericoli che però, in questo caso, non ha egualmente lasciato scampo alla vittima.

Luca Cogno aveva 52 anni e venerdì mattina si è sentito male mentre stava conversando con un collega al lavoro. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: dall’Ospedale di Dolo in pochi attimi è arrivata un’autoambulanza e i sanitari del 118 hanno tentato tutto il possibile per rianimare il 52enne.

Purtroppo non c’è stato verso di fare riprendere l’uomo che già dai primi istanti aveva perso conoscenza. Il 52enne dopo tutti i tentativi possibili, è stato dichiarato deceduto per probabile infarto. Il fatto ha lasciato esterrefatti colleghi, conoscenti ed amici ed ha fatto precipitare nello sconforto la famiglia, residente a Fiesso d’Artico.

Nessun segnale precedente alla tragedia, nessuna patologia conosciuta, nessun disturbo lamentato dall’interessato: nulla avrebbe potuto predire un dramma.

Luca Cogno lascia una sorella e una mamma che lo avevano lasciato partire quella mattina per una giornata come tutte le altre. Ma sono in molti oggi a piangerlo e ad esprimere cordoglio e sconforto ricordandone il buon carattere, la sua disponibilità e la sua bontà d’animo.

Il funerale verrà celebrato giovedì alle 9.30 nella chiesa di San Rocco di Dolo.