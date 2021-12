Malore improvviso, muore a 56 anni davanti alla madre

Malore improvviso, muore a 56 anni. La tragedia si è consumata a San Michele Al Tagliamento, in via Matteotti (Cesarolo)

Rosita Reginato, 56 anni, imprenditrice di Lignano, è stata improvvisamente colta da malore mentre si trovava in visita dalla mamma.

Un malore improvviso e fulminante, dato che il decesso è sopraggiunto in pochi attimi senza che vi fosse spazio neanche per i tentativi del 118 anche se giunti in breve tempo.

La tragedia, verosimilmente per infarto, è avvenuta davanti agli occhi della madre che invano la chiamava e cercava di soccorrerla.

Rosita Reginato era titolare con il marito della concessione del Bagno Italia sul litorale di Lignano.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 18 dicembre, alle 11, nella chiesa parrocchiale San Giovanni Bosco di Lignano.

La terribile disgrazia si somma a quella di due giorni fa, sempre a San Michele al Tagliamento, in cui ha perso la vita un 59enne ristoratore.

Sandro Nardini, titolare con la moglie Isabella del ristorante di Malafesta, è spirato mercoledì 15 dicembre.

Straziante, anche in quel caso, la dinamica della tragedia: il padre è crollato a terra, colpito verosimilmente da un attacco cardiaco, davanti agli occhi della figlia Elisa, consigliere comunale a San Michele, senza che vi potesse essere qualcosa da fare per fargli riprendere conoscenza.

Il 59enne ha lasciato le due figlie, Elisa e Irene, e la moglie Isabella.

Non ancora nota la data dei funerali.