Muti richiama la politica su Villa Verdi: esibizione a Sant’Agata per sollecitare i restauri

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Riccardo Muti torna a puntare i riflettori su Villa Verdi e sulla necessità di accelerare i restauri della dimora di Giuseppe Verdi a Sant’Agata, Villanova. Il maestro si esibirà questa sera nel giardino della tenuta per ricordare alla politica gli impegni presi.

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La proprietà è stata acquisita dallo Stato nel 2024, un passaggio che era stato accompagnato dalla promessa di interventi per il recupero e l’apertura al pubblico. I lavori di restauro sono stati avviati, ma secondo quanto riferito procedono a rilento.

Nel corso dell’iniziativa è attesa la presenza del ministro della Cultura Giuli. Muti ha lanciato un appello affinché le istituzioni mantengano gli impegni presi con l’acquisizione, segnalando lo stato di abbandono in cui versa la tenuta.

La serata intende dunque richiamare l’attenzione sulle necessità concrete della casa del compositore e sulla necessità di trasformare l’acquisizione in interventi rapidi e visibili per il recupero del bene.