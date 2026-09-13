Sorriso Diverso Venezia Award: vincono “Un bon petit soldat”, “Rider” e “Naza”

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Venezia, 12 settembre 2026 – Durante la XVI edizione del Sorriso Diverso Venezia Award sono stati annunciati i tre vincitori scelti dalla giuria riunita allo Spazio Incontri del Venice Production Bridge, all’Hotel Excelsior al Lido.

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Il premio per il Miglior Film Straniero è andato a Un bon petit soldat di Stèphane Brizè. Il riconoscimento per il Miglior Film Italiano è stato assegnato a Rider, firmato da Roan Johnson e Dade (Davide Pavanello). Il premio per la Migliore Regia Under 35 è stato attribuito a Naza, diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor.

Il presidente del premio, Diego Righini, ha spiegato che le scelte della giuria puntano a valorizzare opere differenti tra loro ma unite dalla capacità di affrontare la realtà e le sue contraddizioni, ribadendo che “il cinema sociale non è un genere, è uno sguardo sul presente”.

La madrina della manifestazione, Federica Luna Vincenti, ha accompagnato la cerimonia con un monologo in cui ha sottolineato il ruolo del cinema come strumento di conoscenza e partecipazione, osservando che la responsabilità del cinema è portare lo spettatore “dove spesso scegliamo di non guardare”.

La selezione della XVI edizione del Sorriso Diverso Venezia Award comprendeva 16 opere italiane e internazionali, individuate tra le sezioni Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti e Settimana Internazionale della Critica della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.