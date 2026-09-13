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A Verona la quarta edizione di “Un Campione in Famiglia”: Panatta sfida un centenario

Verona, 12 settembre 2026: a Piazza Bra la quarta edizione di “Un Campione in Famiglia” con Panatta, Lucchetta, Graziani, Zanni e la sfida col centenario Pasqualini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Piazza Bra si è trasformata in un villaggio dello sport sabato 12 settembre per la quarta edizione di “Un Campione in Famiglia”, l’iniziativa pensata per promuovere movimento, benessere e socialità tra le generazioni.

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In campo sono scesi nomi noti dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco “Ciccio” Graziani e Alessandro Zanni. I quattro ex campioni hanno guidato partite, giochi e attività rivolte a bambini, genitori e nonni, animando il centro della città.

Nella piazza sono stati allestiti un campo da tennis, un mini-campo da calcio, un campo da pallavolo e uno spazio dedicato al rugby. Il programma prevedeva anche animazione, spettacoli di magia e truccabimbi, con iniziative pensate principalmente per i più piccoli.

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Tra i momenti più attesi la sfida di tennis tra Adriano Panatta e Pietro Pasqualini, appassionato che ha compiuto 100 anni lo scorso agosto. Alla fine dell’incontro il centenario ha commentato: “Il mio segreto? No stress e tanto movimento”.

Alla presenza del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, Panatta ha celebrato con ironia e affetto l’avversario, sottolineando il valore dell’evento come occasione di aggregazione e scambio tra diverse età.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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