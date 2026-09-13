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Jova Summer Party 2026: due serate al Circo Massimo per chiudere il tour, previste 100mila presenze

Due concerti al Circo Massimo chiudono il Jova Summer Party 2026 a Roma con due serate consecutive: sono attese 100mila persone. Lorenzo ha salutato la città in bicicletta.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma si prepara ad accogliere la conclusione del Jova Summer Party 2026: il tour terminerà con due concerti al Circo Massimo che, complessivamente, richiameranno circa 100mila persone.

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La scelta di chiudere nello scenario romano è stata accompagnata da un gesto personale dell’artista. Lorenzo ha voluto salutare la sua città compiendo un giro in bicicletta attraverso i luoghi a lui più cari, come raccontato nell’intervista pubblicata da RaiNews.

Le due serate segnano la fine del calendario estivo del Jova Summer Party e consolidano il ritorno dell’evento in spazi pubblici di grande richiamo. L’appuntamento romano rappresenta, secondo quanto riportato, il momento conclusivo del tour 2026.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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