Jova Summer Party 2026: due serate al Circo Massimo per chiudere il tour, previste 100mila presenze

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Roma si prepara ad accogliere la conclusione del Jova Summer Party 2026: il tour terminerà con due concerti al Circo Massimo che, complessivamente, richiameranno circa 100mila persone.
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La scelta di chiudere nello scenario romano è stata accompagnata da un gesto personale dell’artista. Lorenzo ha voluto salutare la sua città compiendo un giro in bicicletta attraverso i luoghi a lui più cari, come raccontato nell’intervista pubblicata da RaiNews.
Le due serate segnano la fine del calendario estivo del Jova Summer Party e consolidano il ritorno dell’evento in spazi pubblici di grande richiamo. L’appuntamento romano rappresenta, secondo quanto riportato, il momento conclusivo del tour 2026.