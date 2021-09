La maestra no-vax ricoverata all’Angelo è uscita dalla rianimazione

La maestra no vax, di cui si era data notizia del ricovero in gravi condizioni in rianimazione all’ospedale dell’Angelo, fortunatamente sta meglio.

La maestra ricoverata non si trova più in Terapia intensiva, essendo stata trasferita in un reparto per non acuti.

la donna, 45 anni, dichiaratamente no vax e no mask, ha contratto il Covid e per questo era stata ricoverata una decina di giorni fa all’ospedale Dell’Angelo.

Le sue condizioni in pochi giorni sono diventate molto gravi così la donna era stata ricoverata in rianimazione.

La donna ha avuto necessità di essere intubata e le sue condizioni erano tali che si è temuto per la sua vita. Negli ultimi giorni, invece, il quadro è andato fortunatamente via via migliorando e ieri la situazione si è confermata grazie al trasferimento in area medica.

La donna è nota per l’esperienza occorsa nella primaria Giovanni XXIII di Treviso dove ha insegnato per un periodo prima di essere licenziata.

La maestra, che non indossava la mascherina, negava il Covid anche con gli studenti invitandoli a fare altrettanto.

Per questo dei genitori avevano minacciato di ritirare i figli da scuola.