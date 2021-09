Maestra veneziana in Terapia Intensiva. Era stata licenziata a Treviso perché “Il virus non esiste”

Sabrina Pattarello, maestra veneziana, è ricoverata in Terapia Intensiva all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Non vaccinata, no vax e negazionista della prima ora, era stata già sollevata da una scuola di Treviso in quanto continuava a ripetere ai bambini: “Il virus non esiste”.

A Treviso, dove era stata assunta come insegnante di sostegno, ogni giorno si presentava in classe senza mascherina, “sfidando” le norme direzionali e le proteste dei genitori inferociti.

Alla fine, il suo contratto è stato risolto anticipatamente, anche perché pare che nel suo curriculum mancasse addirittura il diploma magistrale.

Sabrina Pattarello si trova ora ricoverata in intensiva a Mestre.

Dello stesso argomento:

Ora tutti i discorsi declamati alla primaria Giovanni XXIII di Treviso sono lontani.

Le contrapposizioni sul Covid che non esiste e sulla mascherina che non serve sono inutili esercizi di retorica. “Il virus è come un’influenza”, e “di Covid muoiono solo i vecchi” sono i due principi smentiti dall’ineluttabilità del destino.

Quarantacinque anni, ora lotta per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Dell’Angelo di Mestre, dove è stata trasferita dopo che il ricovero in area medica non ha portato i miglioramenti sperati.

Sono lontani i tempi in cui l’irrigidimento delle posizioni personali avevano fatto intervenire a scuola gli agenti della polizia locale con in testa il sindaco.

Sabrina Pattarello oggi è una dei tre pazienti intubati presenti in reparto.

La situazione è quasi una risposta del virus alla “sfida” lanciata nella scuola Giovanni XXIII, elementare a ridosso delle Mura di Treviso, dove la maestra chiedeva ai bambini di avvicinare i banchi e di togliere le mascherine.

Assurdo nell’assurdo: il Ministero della Pubblica Istruzione all’epoca confermò che la docente era stata assunta con un contratto a termine per supporto in base alle nuove procedure Anticovid.