L’ogiva della pace

Non esistono musei testimoni di pace

solo musei colmi di reperti di guerra

pax, peace, paix, pace

e il suo contrario

verra, war, guerre, guerra

ogni lingua ha un nome

per la concordia

e per la discordia

Shanti per l’induismo

Nirvana per il buddismo

As-Salam per l’Islam

Shalom per l’ebraismo

ogni religione ha un nome

per la pace

le bombe di Hiroshima e Nagasaki

i lager e i gulag

-suoni duri di ceppi diversi

uguali campi di annientamento

di esseri umani-

tutto è delitto

la strage del Vajont

solo per il profitto

il disastro di Fukushima

guerra al pianeta Terra

Gandhi con ahimsa

insegna la non violenza

Bob Dylan suona

sulla melodia di voci di schiavi

per bandire i proiettili fischianti

the answer, my friend,

is blowing in the wind

the answer is blowing in the wind

e John Lennon canta

all we are saying

is give peace a chance

e anche

Imagine all the people living life in peace

imagine all the people sharing all the world

and world will live as one

86 miliardi di neuroni nel cervello e

non c’è evoluzione della nostra specie e

non c’è memoria della mattanza universale

non c’è pace senza il bene

non è mai tardi per la pace

e per l’amore

non esistono musei testimoni di pace

solo musei colmi di reperti di guerra.

Antonella Bontae