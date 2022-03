L’elenco delle armi che gli Usa stanno per fornire a Zelensky

“Il nostro Paese si trova nella peggiore guerra dalla Seconda guerra mondiale. Il destino del nostro Paese sta venendo deciso in questo momento: gli ucraini saranno liberi? Riusciremo a difendere la democrazia? La Russia non ha attaccato solo l’Ucraina ma i nostri valori, la nostra libertà, il nostro sogno nazionale che è lo stesso che avete voi in Usa. Noi vogliamo solo quello che avete voi: la possibilità di scegliere della nostra vita. Abbiamo bisogno di voi”.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha rivolto un accorato appello agli Usa chiamandolo “il più grande paese al mondo” attribuendo al presidente Biden la responsabilità di mantenere la pace nel mondo. Secondo osservatori, nell’onda di un coinvolgimento emotivo, il presidente poco dopo ha staccato un assegno da 800 milioni di dollari per aiuti all’Ucraina ed è lunga la lista delle armi che fornirà al presidente Zelensky.

Dai ‘droni kamikaze’ Switchable ai sistemi di difesa anti-missili a lungo raggio S-300.

Ecco le armi incluse nel nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina da 800 milioni di dollari annunciato dal presidente americano Joe Biden.

S-300

L’Ucraina al momento può abbattere aerei russi e missili da crociera a distanza relativamente ravvicinata. Washington intende fornire alle forze di Kiev sistemi in grado di colpire aerei russi più lontani.

Secondo una fonte militare Usa, si tratta dei sistemi S-300 di fabbricazione sovietico-russa, che l’esercito ucraino è già in grado di utilizzare.

Sia gli Stati Uniti che alcuni Paesi della Nato possiedono questi sistemi o loro componenti.

Anche la Slovacchia, dove in questi giorni è in missione il capo del Pentagono Lloyd Austin, ha già dato la propria disponibilità a inviare S-300 all’Ucraina.

Droni Kamikaze

Washington invierà all’Ucraina 100 droni Switchblade, essenzialmente bombe volanti telecomandate dotate di telecamera. Soprannominati ‘droni kamikaze’, gli Switchblade possono colpire a lungo raggio.

Stinger antiaerei

Gli Stati Uniti forniranno anche altri 800 Stinger, già utilizzati efficacemente dall’esercito di Kiev contro elicotteri russi e jet a bassa quota. Si tratta di missili a spalla che attraverso lanciarazzi portatili sono in grado di abbattere i caccia nemici.

Javelin’

Arma anticarro con un sistema di guida automatica ad infrarossi che permette ai missili di individuare il bersaglio e centrarlo seguendo il calore dei motori. Gli alleati occidentali ne hanno già inviati all’Ucraina circa 17.000.

Pistole, munizioni, giubbotti antiproiettile

Il nuovo pacchetto di aiuti militari include anche 7.000 nuove armi anti-corazza, migliaia di mitragliatrici, fucili e lanciagranate, 20 milioni di proiettili e munizioni per armi leggere conformi agli standard russi e Nato e 25.000 giubbotti antiproiettile ed elmetti.