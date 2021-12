“L’attuale modello economico è basato sull’assembramento: la IV ondata ve la siete cercata”. Lettere

Polli più polli.

Da aprile nonostante obbligo di mascherina nessuno la metteva, con i primi assembramenti non c’erano le mascherine, nonostante l’obbligo in caso di assembramento.

Non ho mai visto una pattuglia di polizia, vigili, carabinieri dire qualcosa a schiere di persone ovunque.

Nonostante l’obbligo di mascherina in caso di assembramento sia in vigore da giugno nessuno ha fatto qualcosa, nessun controllo negli hotel per verificare se venissero rispettate le disposizioni (per legge) anticovid, niente…..

E adesso diamo la colpa a 4 gatti che non si vogliono vaccinare (e il vaccino non è ancora obbligatorio): polli la quarta ondata ve la siete scelta per il vostro ritorno alla “normalità”.

Senza considerare che l’attuale modello economico e sociale è fondato sull’ assembramento.

lettera firmata