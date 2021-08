Ladri scatenati: svaligiata altra casa a Martellago.

Ladri scatenati: svaligiata casa anche a Martellago dopo i “colpi” descritti ieri a Zelarino e Carpenedo.

La famiglia di Martellago ha avuto le vacanze rovinate per la visita dei ladri.

I malintenzionati questa volta hanno colpito in via Trento.

La famiglia era appena partita per una vacanza.

I ladri – si presume – hanno colpito nella notte tra sabato e domenica.

Secondo la ricostruzione sono entrati forzando la finestra di una camera al primo piano, nonostante fosse regolarmente chiusa dall’interno.

Una volta dentro, i ladri hanno portato via tutto quello che potevano e incontravano.

Sparito tutto l’oro, persino la collanina della figlia, tutti i soldi e persino quelli dei risparmi dei figli.

Con la sgradevole sensazione di avere la propria abitazione violata, alla famiglia non è rimasto altro che sporgere denuncia.

I carabinieri, tra l’altro, stanno già indagando su una serie di furti avvenuti negli ultimi giorni.

I ladri hanno colpito con successo in via Ca’ Bembo a Maerne, tentando diversi altri furti, e poi, come detto, a Zelarino e Carpenedo.