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La Turchia trionfa a Istanbul: l’Italia cede al tie-break nella finale degli Europei di volley

La Turchia supera l’Italia 3-2 nella finale di EuroVolley a Istanbul (25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15). Le turche sono campionesse d’Europa e volano a Los Angeles.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Istanbul — La Turchia ha conquistato il titolo europeo femminile battendo l’Italia per 3-2 nella finale di Istanbul. Decisivo il tie-break, chiuso sul 15-10 con un servizio fuori di Egonu che ha consegnato l’oro alle padrone di casa e la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Los Angeles.

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La gara è stata segnata da opposti momenti di dominio azzurro: l’Italia ha controllato nettamente primo e terzo set (chiusi 25-16 e 25-12 rispettivamente), ma non è riuscita a mantenere il vantaggio complessivo e ha ceduto il secondo e il quarto parziale (22-25 e 21-25), obbligando le due squadre al quinto set.

Nel primo set la chiusura è arrivata con un primo tempo di Anna Danesi che ha fissato il 25-16. La reazione turca è venuta nel secondo parziale, chiuso da Vargas sul 25-22, dopo un finale in cui le azzurre avevano annullato più di un set point. Il terzo set è stato nuovamente di marca italiana, con Antropova che ha messo il sigillo sul 25-12. La Turchia ha poi rimontato nel quarto, trovando il punto decisivo per portare la partita al tie-break.

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Sul piano delle statistiche individuali, Egonu ha segnato 28 punti (con 9 errori), Antropova ne ha aggiunti 16 (7 errori) mentre Vargas ha chiuso con 29 punti e 9 errori. La formazione scelta da Velasco per la finale vedeva Egonu opposta, Orro palleggiatrice, Sylla e Antropova schiacciatrici, Danesi e Fahr le centrali e Fersino libero.

Per il ct Julio Velasco l’argento agli Europei rappresenta un piazzamento importante ma non il primo grande titolo alla guida della nazionale femminile. La partita è stata anche il remake della finale di Bangkok del 7 settembre 2025, quando le due squadre si erano già affrontate per il Mondiale con successo dell’Italia per 3-2.

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L’Italia chiude il torneo con la medaglia d’argento dopo aver superato il tabellone senza sconfitte fino all’ultimo atto: otto vittorie in altrettante partite prima della finalissima. La Turchia, invece, arriva al titolo continentale forte di un percorso con sette vittorie e una sola sconfitta, e festeggia il pass per i prossimi Giochi.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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