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HomenotizieLa successione di Putin: l’ipotesi di un comitato per guidare la transizione

La successione di Putin: l’ipotesi di un comitato per guidare la transizione

Il 7 ottobre Vladimir Putin compirà 74 anni e non ha eredi designati: si valuta l’ipotesi di affidare la gestione del potere a un comitato per evitare scontri.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 7 ottobre Vladimir Putin compirà 74 anni e, secondo un’analisi pubblicata su Repubblica il 3 ottobre 2026, nella leadership russa manca un erede designato. Questa assenza di un successore formale solleva interrogativi sul modo in cui verrà gestita la transizione del potere.

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Nello stesso pezzo si segnala l’ipotesi, al momento discussa dagli osservatori, di affidare la gestione del potere a un comitato. La formula sarebbe pensata come soluzione per accompagnare la fase successiva evitando, nelle intenzioni dei proponenti, un confronto violento per il controllo dello Stato.

L’articolo non indica nomi né dettagli su composizione o modalità operative di un eventuale comitato. Restano dunque aperte le questioni su come e da chi verrebbe concretamente esercitata la funzione di governo in assenza di un successore indicato.

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La ricostruzione è firmata da Andrea Romano e pubblicata da Repubblica il 3 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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