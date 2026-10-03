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Mirko Celegato, la mostra “La ragione è del vento – Obiezioni?” alla Galleria Alice Schanzer di Venezia

Mostra personale di Mirko Celegato alla Galleria Alice Schanzer a Venezia: dal 8 ottobre al 5 novembre, inaugurazione 8/10 ore 18.30.

Stefano Bittoncini
a cura di: Stefano Bittoncini
Opere di Mirko Celegato
Opere di Mirko Celegato

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La Galleria Alice Schanzer inaugura l’8 ottobre una personale di Mirko Celegato intitolata “La ragione è del vento – Obiezioni?”. L’appuntamento con il vernissage è fissato alle 18.30 nella sede di Rio Terà dei Nomboli 2756, nel sestiere di San Polo. L’esposizione rimarrà aperta fino al 5 novembre.


Celegato, artista veneziano, presenta una selezione delle sue opere più recenti. Nato e formato a Venezia, si è diplomato in grafica artistica all’Accademia di Belle Arti della città; il suo lavoro si colloca tra Astrattismo e Surrealismo e trae ispirazione dalla natura.

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La curatela e il testo critico sono a firma di Annarita Rossi, direttrice artistica della galleria. Rossi descrive il nucleo narrativo della mostra attorno a un tema ricorrente: il vento come forza trasformativa. Per la curatrice, quest’elemento agisce nelle opere come una ragione che sovverte forme e prospettive, guidando un gesto pittorico dall’impronta liberatoria.


Le opere esposte giocano sulla tensione tra ordine geometrico e intreccio organico. Su superfici spesso scandite da figure geometriche sorgono motivi vegetali e floreali che si avvolgono e si sovrappongono fino a comporre una visione complessa e movimentata. Il risultato è una figurazione che non mira alla semplice decorazione, ma a un’espressione che Rossi definisce “sincera” e priva di sovrastrutture.

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L’artista lascia emergere nelle tele una dinamica fatta di direzioni divergenti e conflitti visivi, come se gli elementi grafici si opponessero alle traiettorie iniziali del disegno. Questo gioco di spinte e resistenze, prosegue la curatrice, invita lo spettatore a perdersi e ritrovarsi nel percorso delle immagini, sollecitando la riscoperta della propria immaginazione.


Una nota del testo curato mette in luce l’idea del gesto primario: il segno di Celegato conserva un’innocenza quasi infantile, priva di sovrastrutture culturali, e proprio per questo capace di trasformare la pittura in “materia della natura”. L’artista, scherzando, riporta la curatrice, sintetizza tale processo con una battuta: «… è la mia mano che decide…».

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L’allestimento punta a restituire la consistenza tattile dei lavori, dove la compresenza di elementi barocchi e sintesi grafica produce una visione avvolgente. Rossi interpreta questa scelta come una proposta che sollecita una piccola “cura”: un invito implicito ad accogliere la fantasia sopita nella razionalità quotidiana.


Il programma espositivo della Galleria Alice Schanzer prevede aperture regolari per visitare la personale. La galleria si trova a Rio Terà dei Nomboli 2756, San Polo, Venezia, e sarà accessibile al pubblico dal mercoledì (16.00-20.00), giovedì e venerdì (10.00-12.30 e 16.00-19.00) e il sabato mattina (10.00-13.00).


La mostra, a cura di Annarita Rossi, rimane visitabile dall’8 ottobre al 5 novembre 2026.

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Stefano Bittoncini
Stefano Bittoncini
Laureato in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali", ho collaborato con diverse testate on line. Quello che mi piace? Parlare con la gente... stefano_b@lavocedivenezia.it
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