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Leopolda, De Luca ospite d’onore: la sicurezza al centro e l’appello di Renzi per un confronto pubblico

Alla Leopolda di Firenze Vincenzo De Luca è ospite d’onore e invita la sinistra a parlare di sicurezza. Matteo Renzi auspica un confronto con Salvini o Piantedosi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Firenze — Vincenzo De Luca è stato ospite d’onore alla Leopolda di Firenze, la kermesse promossa da Matteo Renzi. Sul palco il tema richiamato con forza è stato la sicurezza.

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Il sindaco di Salerno ha sollecitato la sinistra a confrontarsi sul tema, sintetizzando il suo intervento con l’esortazione: “Sinistra parli di sicurezza”.

L’ex premier Matteo Renzi, presente alla manifestazione, ha rilanciato l’idea di un confronto pubblico che veda De Luca opposto a leader politici su questo terreno, dicendo di sognare “un confronto tra lui e Salvini o Piantedosi”.

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L’intervento del sindaco di Salerno è stato segnalato come uno dei momenti centrali della giornata alla Leopolda, dove la questione della sicurezza è stata messa al centro del dibattito.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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