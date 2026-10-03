Tg1 Dialogo del 3 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Il 3 ottobre 2026 è andata in onda su TG1 la rubrica “Dialogo”, dedicata a racconti di integrazione sociale, fratellanza e solidarietà attraverso percorsi religiosi e interculturali.
I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
CF: 94073040274
Scopri come fare
La trasmissione è curata da Mario Prignano e presenta il commento di padre Enzo Fortunato, indicato anche come
La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura👍 CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK