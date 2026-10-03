5 x 1000
HomenotizieTg1 Dialogo del 3 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Tg1 Dialogo del 3 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

Tg1 Dialogo, 3/10/2026: a cura di Mario Prignano con il commento di padre Enzo Fortunato. Racconti di integrazione, fratellanza e solidarietà.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Il 3 ottobre 2026 è andata in onda su TG1 la rubrica “Dialogo”, dedicata a racconti di integrazione sociale, fratellanza e solidarietà attraverso percorsi religiosi e interculturali.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La trasmissione è curata da Mario Prignano e presenta il commento di padre Enzo Fortunato, indicato anche come

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

vai alla HOME PAGE