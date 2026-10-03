Tg1 Dialogo del 3 ottobre 2026: storie di integrazione, fratellanza e solidarietà

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Il 3 ottobre 2026 è andata in onda su TG1 la rubrica “Dialogo”, dedicata a racconti di integrazione sociale, fratellanza e solidarietà attraverso percorsi religiosi e interculturali.

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La trasmissione è curata da Mario Prignano e presenta il commento di padre Enzo Fortunato, indicato anche come