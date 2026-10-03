Auguri a Nonna Lidia, nata a Burano 100 anni fa: la merlettaia che ha vissuto la storia dell’isola

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Lidia Toselli festeggerà il 5 ottobre i suoi cento anni. Nata a Burano nel 1926, vive oggi a Spinea con il figlio Daniele e conserva il ricordo di una vita spesa tra lavoro e artigianato, segnata dalla guerra e da una perdita prematura che l’ha resa vedova. E’ nata a Burano il 5 ottobre 1926, lunedì prossimo, quindi, raggiungerà il traguardo dei 100 anni.

Nel corso di questo secolo di vita Nonna Lidia ha conosciuto privazioni e sofferenze, causate dalla guerra e dalla perdita prematura del marito. Ma anche le soddisfazioni regalate da una vita dedicata al lavoro nella pescheria di famiglia e da una grande passione coltivata fina da giovane: quella per il merletto ad ago.

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Accanto al lavoro, la sua grande passione, infatti, è sempre stata il merletto ad ago. Ha iniziato da giovane e, secondo la famiglia, è stata tra le poche merlettaie in grado di padroneggiare tutti i punti tradizionali che hanno reso questa arte riconosciuta a livello internazionale.



Fino a pochi anni fa la vista le ha permesso di continuare a creare pezzi di pregio. Le mani, abituate al filo e all’ago, continuavano a muoversi con sicurezza. Ancora oggi, raccontano i familiari, un semplice tombolo messo in grembo le suscita una gioia immediata, che si propaga ai presenti.



Chi la conosce la descrive come una donna vivace, capace di stemperare la quotidianità con una battuta e un sorriso. Quel carattere, dicono in famiglia, conserva qualcosa dello spirito di Burano: ironico, diretto e caloroso.

Oggi Lidia conduce la sua esistenza nella casa del figlio Daniele a Spinea, circondata dalle cure e dall’affetto di parenti e amici.