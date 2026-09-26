Incendio in ristorante di Castello, a Venezia: evacuato l’hotel soprastante

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Un incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di venerdì 24 settembre all’interno del ristorante sito al numero 4973 del sestiere di Castello a Venezia. L’allarme è scattato intorno alle 19 e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con le autopompe lagunari provenienti dalla sede di Venezia Dorsoduro.



Al momento dello scoppio dell’incendio il locale era aperto al pubblico. I clienti e il personale presenti sono riusciti a uscire autonomamente e non si registrano intossicati né feriti tra le persone evacuate. Per precauzione è stato inoltre sgomberato l’albergo che si trova sopra il ristorante.

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Scopri come fare

L’evacuazione dell’hotel è stata decisa dalle forze intervenute in via cautelativa, a scopo di sicurezza, mentre proseguivano le operazioni di spegnimento e controllo all’interno del locale.



All’arrivo dei vigili del fuoco il fumo era molto presente all’interno del ristorante. Le operazioni hanno permesso di contenere le fiamme in tempi rapidi e di limitare i danni, anche se le verifiche sono continuate per diverse ore per accertare la stabilità dell’edificio e mettere in sicurezza il solaio della struttura.

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Durante la serata i pompieri hanno effettuato rilievi e controlli puntuali all’interno dei locali. L’intervento ha previsto la bonifica degli ambienti e l’ispezione delle strutture portanti, attività necessarie a escludere rischi per chi dovesse rientrare e a valutare eventuali danni strutturali.



Sul posto, oltre al corpo dei vigili del fuoco, è intervenuto personale Enel. Il coinvolgimento della squadra tecnica è coinciso con le fasi di messa in sicurezza degli impianti, attività che si svolgono di routine in caso di incendi in edifici con utenze attive.



Non sono state fornite indicazioni diverse su eventuali danni alle attrezzature del ristorante o sull’entità delle ripercussioni sull’attività commerciale. Le autorità non hanno segnalato persone necessitanti di soccorso per intossicazione.



Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di accertamento da parte dei competenti organi. Le indagini tecniche proseguiranno per stabilire l’origine delle fiamme e le circostanze che hanno portato all’incendio.

Le attività dei vigili del fuoco e dei tecnici hanno permesso di riportare la situazione sotto controllo nella stessa serata.