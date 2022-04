“La pistola ad acqua verso i turisti, non verso i gabbiani”. Lettere

Gentile ex turista, intanto grazie per essere ex.

I gabbiani reali si sono impossessati del territorio a scapito di passerotti e altri gabbiani più piccoli (cocalete).

Come già detto da altri sono molesti e infestanti, l’unica utilità è che si nutrono anche di pantegane.

Grazie alla loro massiccia presenza la mattina non si possono più lasciare fuori dalla porta i rifiuti, ma occorre aspettare che gli spazzini suonino, chi c’è c’è, chi non c’è si tiene la spazzatura in casa.

Non un vero dramma ma una scomodità in più in mezzo a mille altre.

La proliferazione dei gabbiani è in larga parte dovuta proprio a voi turisti che bivaccate per la città riempiendo cestini di avanzi di take away.

La pistola arancione ad acqua è ridicola e piuttosto inoffensiva, personalmente preferisco però puntarla verso i turisti piuttosto che ai gabbiani.

Qualora cambiasse idea e decidesse di visitare Venezia le consiglio quindi di indossare un impermeabile.

In risposta alla lettera: “Se Venezia userà pistole ad acqua contro i gabbiani la cancellerò dalle mie mete turistiche”.