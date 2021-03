La Marchesina Pia Dolente 2^ parte

La Marchesina Pia è affetta da un leggero raffreddore e da

problemi digestivi; il lacchè di turno cerca di consolarla…

Oh! Musa, oh! Dea silente che langue e si tormenta,

respiro sofferente da questa bocca spenta

che sospirando schiudi contrita, dolorante,

ah! Le dolci labbra ignude d’umor febbricitante!

Oh! Venere gemente, giammai pare mutante

quel fremito fremente intercostal costante,

oh! Dolce sguardo assente, che fa stillar copiosa

gocciòla trasparente, qual rugiadar di rosa.

Tra queste gote spente, perlate di rimpianto

s’affaccia ricorrente dal naso un filo stanco…

rigagnolo che scende filante fino al petto

rendendo rilucente di mòccolo il merletto.

E’ un riverbero crescente quel digerire stanco

da stomaco dolente, che sfocia liberando

la Marchesina Pia dal suo “fardello ameno”

che fa di tanto in tanto tremare il terrapieno.

Roberto Bellino