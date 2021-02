La marchesina Pia. Di Roberto Bellino

Siamo nel 700, la Marchesina Pia (è ipocondriaca e pesa circa 70 chili),

siede in giardino, è circondata dai suoi spasimanti-lacchè, e si lamenta.



Uncò me sento cussì fiàca, sento i oci che se sara,

gò ‘a bochéta tanto amara e anca un doloreto qua;

‘sta matina pena sveja, i me ga portà l’oveto,

ghe ne go bevù un giosseto giusto par tirarme su,

meza cicara de late, meza ciòpa co’ l’uveta,

un bignè, ‘na fritoéta e un tochetìn de marzapan;

no go voja de sentire, no go voja de scoltare,

no voria mai dover dire, no vorìa mai dover fare,

gnanca fià par respirare, ne par dir de si o de no,

me gavì da conpatire, ‘sto mal stare, ‘sto languire,

nol me fa che indeboire, sento che vomitarò….

nol me fa che indeboìre sò sicura che o farò!

Roberto Bellino

(foto: donna seduta su panchina, Monet)