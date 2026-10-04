La giovane voce di Anna Tiozzo Canela da Sottomarina a Verona per beneficenza

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A nove anni porta la sua voce su un palco veronese per sostenere progetti a favore dell’infanzia. Anna Tiozzo Canela, originaria di Sottomarina (Chioggia), è tra i protagonisti della quarta edizione de “La Musica si Fa Solidarietà”, in programma al Teatro Stimate di Verona il 23 ottobre 2026.



L’evento, con il patrocinio di tutti gli ordini professionali dell’ambito medico-sanitario e dell’Azienda Ospedaliera Veronese, mette al centro la musica come strumento di raccolta fondi. Organizzato dall’Associazione Culturale Quinta Parete insieme all’ideatore Federico Martinelli, il progetto è giunto alla sua quarta edizione dopo tre appuntamenti che hanno permesso di destinare complessivamente 45.000 euro a iniziative benefiche.

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Per Anna questa partecipazione non è solo un’altra esibizione. È il proseguimento di un percorso artistico precoce ma già fitto di tappe importanti. Studia canto alla scuola Cuore e Musica di Susanna Zanellato e, oltre alla passione per il canto, ama il pianoforte, il ballo hip hop e gli animali. Il palco, tuttavia, rimane il luogo in cui esprime meglio la sua sensibilità.



Il 2026 ha segnato un anno denso di riconoscimenti per la giovane cantante. Ha preso parte a The Voice Kids, entrando nel team di Arisa. Nel corso dell’anno si è inoltre aggiudicata il primo posto al concorso nazionale Fatti Sentire Junior (categoria Baby) a Fiuggi, il Premio Alex Baroni Junior a Colleferro, il Super Grand Prix del concorso internazionale Creatività senza Frontiere e il primo posto al concorso Fuoriclasse Talent, sempre nella categoria Baby. Ha avuto anche l’opportunità di esibirsi alla Milano Golden Fashion durante la Milano Fashion Week.



Il successo del 2026 segue una serie di vittorie raccolte già nel 2025, tra cui il primo posto al concorso nazionale Je So Pazzo Junior, all’evento Punta alle Stelle, al Galletto d’Oro Junior e al Verona Song Contest. La presenza a Verona, dunque, segna un ritorno significativo per una città che l’ha già vista protagonista in passato.



La serata del 23 ottobre proporrà un programma dedicato alla musica italiana, dal pop al repertorio d’autore fino al beat. Sul palco, oltre ad Anna, si alterneranno gruppi, solisti e giovani talenti: tra gli altri nomi annunciati figurano Giulia Marinelli, Pietro Longhini, Valentina Roso, Sofia Pighi, Arianna Vicentini e la CMT – Musical Theatre Company.



È prevista una seconda serata, il 20 novembre 2026 sempre alle 20.45, con Cafè Society, Da Fogo Evolution e la Medici per Strada Official Band, per un percorso musicale che attraversa gli anni Sessanta fino ai giorni nostri.



Il tratto distintivo dell’iniziativa resta la destinazione dei proventi: il 100% delle offerte raccolte sarà devoluto a La Miglior Vita Possibile per il nuovo Hospice Pediatrico di Padova, oltre che a istituzioni e associazioni locali quali ABEO Verona, AMO Baldo Garda, Aismme e a una donazione per Medici per Strada APS.



Per chi volesse partecipare, l’organizzazione segnala la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita con uno sconto di cinque euro rispetto al prezzo praticato in sede di evento; i dettagli e i link per l’acquisto sono pubblicati dagli organizzatori per le serate del 23 ottobre e del 20 novembre.



La serata di venerdì 23 ottobre 2026, con inizio alle 20.45, si terrà al Teatro Stimate di Verona.