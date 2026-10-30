5 x 1000
HomenotizieMedicina legale: IA, ricostruzioni 3D e laser scanner per accertamenti più precisi

Medicina legale: IA, ricostruzioni 3D e laser scanner per accertamenti più precisi

Cristoforo Pomara, Università di Catania, spiega come IA, ricostruzioni 3D e laser scanner rendano più precisi gli accertamenti su lesioni, cadaveri e luoghi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

CATANIA — L’impiego di intelligenza artificiale, ricostruzioni tridimensionali e laser scanner sta cambiando il modo di operare in medicina legale, sostengono gli specialisti. Cristoforo Pomara, professore ordinario di Medicina legale all’Università di Catania, ha illustrato come queste tecnologie migliorino la qualità degli accertamenti.

Secondo Pomara, l’uso combinato di diagnostica avanzata e rilievi metrici permette di ottenere dati più accurati nelle analisi sulle lesioni e nei sopralluoghi giudiziari. Gli strumenti tecnologici consentono anche di ricostruire con precisione gli ambienti in cui è stato ritrovato un cadavere.

Le ricostruzioni 3D e le misurazioni al laser facilitano la verifica della compatibilità delle testimonianze con le caratteristiche reali dei luoghi esaminati. Questo, sempre secondo il professore, contribuisce a rendere gli accertamenti scientifici più solidi e riproducibili.

Luca Garosi, inviato a Catania, ha raccolto l’intervento di Pomara il 28 ottobre 2026. Alla realizzazione del servizio ha collaborato Marco Matteucci.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE