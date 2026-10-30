5 x 1000
HomenotizieExpomedicina 2026 a Catania: Ninfa punta sulla ricerca per favorire cooperazione internazionale

Expomedicina 2026 a Catania: Ninfa punta sulla ricerca per favorire cooperazione internazionale

A Catania la sesta edizione di Expomedicina: circa 10mila partecipanti, 800 visite gratuite e dieci nazioni coinvolte. Al centro innovazione, IA e cooperazione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Catania, 28 ottobre 2026 — Si è chiusa a Catania la sesta edizione di Expomedicina, manifestazione dedicata all’innovazione sanitaria e alla collaborazione tra Paesi, organizzata dal fondatore e presidente Maurizio Ninfa.

L’evento ha registrato la partecipazione di circa 10mila persone e ha offerto 800 visite gratuite. Sono state coinvolte delegazioni e realtà provenienti da dieci nazioni.

Ninfa ha posto l’accento sul valore del confronto tra istituzioni sanitarie e mondo della ricerca, sottolineando come la scienza possa favorire l’incontro tra popoli. Al centro dei lavori sono state l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e le nuove applicazioni tecnologiche in campo sanitario.

Gli organizzatori hanno definito la manifestazione un momento di scambio internazionale, con l’obiettivo di utilizzare la ricerca come strumento di cooperazione e dialogo.

La cronaca dell’evento è stata curata dall’inviato Luca Garosi, con la collaborazione di Marco Matteucci.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE