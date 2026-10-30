Expomedicina 2026 a Catania: Ninfa punta sulla ricerca per favorire cooperazione internazionale

Catania, 28 ottobre 2026 — Si è chiusa a Catania la sesta edizione di Expomedicina, manifestazione dedicata all’innovazione sanitaria e alla collaborazione tra Paesi, organizzata dal fondatore e presidente Maurizio Ninfa.

L’evento ha registrato la partecipazione di circa 10mila persone e ha offerto 800 visite gratuite. Sono state coinvolte delegazioni e realtà provenienti da dieci nazioni.

Ninfa ha posto l’accento sul valore del confronto tra istituzioni sanitarie e mondo della ricerca, sottolineando come la scienza possa favorire l’incontro tra popoli. Al centro dei lavori sono state l’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e le nuove applicazioni tecnologiche in campo sanitario.

Gli organizzatori hanno definito la manifestazione un momento di scambio internazionale, con l’obiettivo di utilizzare la ricerca come strumento di cooperazione e dialogo.

La cronaca dell’evento è stata curata dall’inviato Luca Garosi, con la collaborazione di Marco Matteucci.