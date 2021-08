Ispettori negli ospedali della Ulss 3 dopo la morte del bambino di 5 anni avvenuta lunedì mattina.

Il piccolo, come si ricorderà, era stato accolto in tre diversi ospedali della nostra Ulss.

la decisione di oggi è del ministro della Salute Roberto Speranza.

Ordinato l’invio di incaricati super partes per un’ispezione che dovrà avere luogo negli ospedali di Adria, Chioggia e Padova.

Sono questi i tre presidi ospedalieri della Ulss 3 Serenissima dove il bimbo di 5 anni è stato accolto.

Alla fine è purtroppo avvenuto il decesso del bambino ieri mattina.

Il piccolo era stato dimesso dall’ospedale di Adria con diagnosi di gastroenterite.

In seguito al peggioramento del suo stato di salute è poi stato ricoverato all’ospedale di Chioggia, sempre per gastroenterite.

Appena le condizioni lo hanno permesso, è avvenuto il trasferimento a Padova dove, però, il piccolo è spirato.

Secondo fonti vicine al ministro della Salute sarebbe in corso anche un’ispezione alla Regione Veneto per fare piena luce sul fatto.

Dopo il tragico epilogo, l’Ulss 3 ha inoltrato una nota in cui ricostruisce tutto il percorso dal titolo: “In merito all’assistenza fornita al minore transitato ieri all’ospedale di Chioggia e deceduto questa mattina all’ospedale di Padova, la direzione della Funzione ospedaliera dell’Ulss 3 Serenissima ricostruisce i fatti avvenuti“.

