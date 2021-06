Incidente: auto contro scooter, perde la vita ragazzo di 16 anni di Mira

Drammatico incidente mortale all’incrocio tra via Moranzani e via dell’Elettronica.

Improvvisamente lo scontro tra uno scooter e un’auto che sopraggiungeva.

Pasquale Manna, 16 anni, che conduceva lo scooter è purtroppo morto in seguito all’incidente.

Il ragazzo, che faceva l’alberghiero, stava facendo ritorno a casa, a Mira Taglio.

Sullo scontro sono in corso le indagini e non sono stati rivelati ulteriori dettagli se non che l’auto era guidata da un 50enne di Dolo.

I soccorsi, chiamati dal conducente dell’autovettura, sono giunti con l’arrivo della polizia stradale di Venezia e dell’autoambulanza del Suem.

Immediata la corsa in ospedale, dove il giovane era giunto in gravi condizioni ma ancora in vita.

Nonostante le cure dei medici dell’Angelo, però, il ragazzo è spirato.

A Mira Taglio, dove la famiglia attendeva il ritorno del figlio, è esplosa la tragedia.

Incredulità e dolore anche nella comunità degli amici dove Pasquale era conosciuto da tutti come un ragazzo sano e responsabile, ma anche socievole e di buon cuore.

