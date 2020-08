Incidente nautico a Venezia: barchino contro bricola. Tre in acqua, un codice rosso

Incidente nautico oggi pomeriggio a Venezia.

L’incidente è avvenuto pochi minuti fa nel canale di San Giuliano dove un barchino è andato contro una bricola.

All’interno i tre occupanti sono stati sbalzati in acqua.

Tratti in salvo da una barca di passaggio, sono poi stati soccorsi da autopompe lagunari dei vigili del fuoco e idroambulanze del 118 di Venezia.

Un passeggero è stato portato in ospedale in codice rosso, un altro in codice giallo, mentre il terzo risulta incolume.



Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i vigili urbani e il Suem di Venezia che ha inviato sul posto due idroambulanze.