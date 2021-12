Incendio a Porto Marghera. Ultima ora [video]

Incendio a Porto Marghera: i vigili del fuoco sono all’opera in questi minuti per fuoco sprigionatosi in uno spazio che era dedicato a laminati.

Slim Fusina Rolling è il nome dell’azienda coinvolta dalle fiamme.

Dai pochi dettagli acquisiti si apprende che l’area interessata dalle fiamme fa parte della zona “ex Alcoa”.

Una intensa colonna di fumo nero si è levata nel cielo, avvistata e segnalata fino al centro di Malcontenta.

I vigili del fuoco fanno sapere che il fuoco è stato circoscritto: l’incendio è sotto controllo.

Video dell’intervento in corso dei pompieri qui sotto.