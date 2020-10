Incendio al terminal intermodale di Porto Marghera, mezzo meccanico a fuoco

Un incendio è divampato stamattina, venerdì 2 ottobre, verso le 9.20 a Porto Marghera. A fuoco una gru al terminal intermodale Venezia, molo A, mentre una gru Gottwald stava procedendo alle operazioni di sbarco del carico su una motonave container K-Stream.

Il rogo in via del Commercio, nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco. Le cause probabilmente sono da attribuire al surriscaldamento di alcune parti del mezzo meccanico. La situazione un’ora dopo è tornata sotto controllo.