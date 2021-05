Incendio a Noale: anziana intrappolata da inferriate finisce intossicata

Incendio a Moniego di Noale nella notte. Una donna anziana è stata “salvata” dal figlio mentre si trovava intrappolata da inferriate.

L’intervento alle 4 di questa notte: i vigili del fuoco sono arrivati in Via Treviso Vecchia a Moniego di Noale per il principio d’incendio di un’abitazione singola.

Nonostante le fiamme non avessero ancora avviluppato tutto, dalla casa già usciva una incredibile quantità di fumo.

I soccorsi hanno riguardato soprattutto una donna, rimasta poi intossicata in maniera importante, in quanto bloccata in casa dalle inferiate.

E’ stata proprio la signora però, raccogliendo le forze rimaste, a riuscire a dare l’allarme.

Il primo ad arrivare e a prestarle soccorso è stato il figlio, il quale abita in prossimità dell’abitazione della donna.

I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori hanno spento l’incendio che aveva avuto origine in bagno (probabilmente causato da una candela lasciata accesa).

I vigili del fuoco hanno poi provveduto con degli aspiratori all’evacuazione dei fumi che intanto avevano invaso tutta la casa.

La donna è stata assistita dal personale sanitario del SUEM e trasferita in pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell’alba.