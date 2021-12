Incendio Marghera: i test di Arpav sull’aria

Incendio Marghera oggi: l’interrogativo più impellente che attraversava la comunità era, ovviamente, sulla qualità dell’aria dopo le esalazioni e la dispersione del fumo.

Arpav, riguardo questo tema, ha appena comunicato:

“Stamattina due squadre di tecnici Arpav sono intervenute a Marghera per un incendio di un macchinario per la lavorazione dell’alluminio presso la Slim Fusina Rolling.

Sono state effettuate misure istantanee di aria in via Moranzani, zona esposta ai fumi sottovento, che non hanno evidenziato la presenza di sostanze critiche anche a causa della scarsa durata dell’evento. L’incendio infatti è stato tempestivamente domato dai vigili del fuoco”.

“I parametri presi in considerazione sono stati acido cianidrico, acido cloridrico, sostanze organiche volatili, ossido di carbonio”.

“A scopo precauzionale sono stati prelevati altri due campioni d’aria che sono stati portati nei laboratori ARPAV per le analisi”.

“Inoltre i tecnici Arpav hanno verificato che l’azienda avesse effettuato il corretto smaltimento delle acque di spegnimento per evitare fuoriuscite dagli scarichi”.

Ulteriori aggiornamenti saranno divulgati in tempo reale.

Aggiornamento ore 15.45:

Gli esiti delle analisi effettuate dal laboratorio Arpav sui campioni d’aria prelevati stamani dai tecnici presso la Slim Fusina Rolling ed effettuate a scopo precauzionale, non hanno rilevato sostanze inquinanti.