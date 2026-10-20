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Mattarella: violenza nei cortei inaccettabile, solidarietà alle forze dell’ordine

Mattarella condanna la violenza nei cortei e esprime solidarietà alle forze dell’ordine; quasi 200 i feriti negli scontri a Milano, Torino e Bologna.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto sugli scontri avvenuti nel weekend durante le manifestazioni contro il caro‑vita, che hanno provocato episodi di guerriglia soprattutto a Milano, Torino e Bologna.

Mattarella ha definito la violenza inaccettabile e ha rivolto la piena solidarietà della comunità nazionale alle forze dell’ordine, sottolineando che tra gli agenti sono rimasti feriti quasi 200 operatori.

Il capo dello Stato ha inoltre chiesto una riflessione approfondita sugli eventi: “Ogni violenza è inaccettabile”, ha detto, e ha aggiunto la necessità di un’analisi intelligente e di un’attenta vigilanza per il futuro.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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