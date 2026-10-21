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Frana sull’Aurelia: strada chiusa tra Celle Ligure e Albissola al km 566,500, operativo disgaggio nella mattina del 21 ottobre 2026

La SS1 Aurelia è chiusa tra Celle Ligure e Albissola Marina (km 566,500) per una frana causata dalle intense piogge. Disgaggio e rimozione detriti previsti il 21/10/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Strada Statale 1 “Aurelia” è stata chiusa questa mattina nel tratto tra Celle Ligure e Albissola Marina, in provincia di Savona, a causa di un movimento franoso che ha interessato il versante a ridosso della carreggiata.

Il blocco della circolazione è stato istituito all’altezza del chilometro 566,500. L’evento, provocato dalle intense piogge che hanno colpito la riviera nelle ultime ore, ha lasciato fango e massi in bilico sulla parete sovrastante la strada.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell’ordine per monitorare il fronte frana e deviare i flussi di traffico. Il versante è stato giudicato instabile e ancora attivo, per questo il transito è stato interdetto a tutela della pubblica incolumità.

Per la rimozione del materiale pericolante è previsto questa mattina l’intervento urgente di personale specializzato e di rocciatori che saliranno in quota per eseguire le delicate operazioni di disgaggio della parete. I tecnici provvederanno a rimuovere gli elementi rocciosi instabili e i detriti rimasti in bilico sul costone.

La riapertura del tratto è attesa nel corso della mattinata di mercoledì 21 ottobre 2026, a seguito delle operazioni di messa in sicurezza e pulizia della carreggiata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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