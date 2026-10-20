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Procura di Milano chiede misure cautelari — anche il carcere — per 11 giovani dopo gli scontri

A Milano la procura chiede misure cautelari, anche il carcere, per 11 maggiorenni dopo il weekend di guerriglia; molti sono seconde o terze generazioni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 19 ottobre 2026 — Dopo il fine settimana di violenze in città, la procura di Milano ha chiesto l’applicazione di misure cautelari, a partire dalla custodia in carcere, per 11 maggiorenni coinvolti negli scontri.

I ragazzi, tutti giovanissimi, sono accusati di azioni che la procura ha definito “azioni distruttive di rara violenza”. Tra loro ci sono persone di seconda o terza generazione; alcuni risultano cittadini italiani.

Uno degli indagati si è difeso dichiarando: “Non c’entro nulla, preso perché ero nel posto sbagliato”.

Commentando i fatti, don Gino Rigoldi — storico cappellano del carcere minorile Beccaria — ha sottolineato la perdita del diritto all’educazione per questi giovani, esprimendo preoccupazione sulla necessità di interventi per evitare il ripetersi di episodi simili.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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