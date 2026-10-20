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Un centinaio di studenti bloccano gli ingressi del Louvre: museo chiuso per un giorno

Il 19/10/2026 un centinaio di studenti delle scuole d’arte di Parigi hanno bloccato il Louvre per protestare contro i tagli alla scuola e per lo stato sociale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Parigi, 19 ottobre 2026 — Per un giorno il Museo del Louvre è stato chiuso al pubblico dopo il blocco degli ingressi da parte di circa un centinaio di studenti delle scuole d’arte di Parigi.

La protesta, avvenuta nella mattinata, è stata organizzata per contestare i tagli alla scuola e per difendere il welfare, ha spiegato il gruppo. “Siamo qui per protestare contro i tagli alla scuola e per difendere lo stato sociale”, hanno detto gli studenti.

I ragazzi hanno inoltre preso le distanze dai cosiddetti casseur, definiti nella cronaca come i vandali che in Francia e non solo hanno provocato danni in varie manifestazioni. Secondo gli studenti, manifestanti e casseur sono due realtà distinte che vanno nettamente differenziate.

La notizia è stata riportata dal corrispondente Gavino Moretti per il Tg3.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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