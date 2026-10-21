Jesolo, albero crolla su un’auto: militare alla guida muore schiacciato

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Jesolo nella mattinata di mercoledì 21 ottobre, quando un militare di 46 anni ha tragicamente perso la vita mentre si dirigeva al lavoro.

L’uomo, alla guida della propria auto, è stato colpito da un tronco che si è staccato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, schiacciando il veicolo lasciandolo privo di ogni possibilità di salvezza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in via Roma Destra, una strada trafficata che in quel momento era colpita da forti venti e maltempo. Il tronco, apparentemente instabile, è crollato all’improvviso sul tetto dell’auto, causando danni ingenti e una situazione di pericolo immediato. L’impatto è stato fatale per il militare, il quale non ha avuto scampo.

I soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo dall’auto schiacciata, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei medici del servizio di emergenza sanitaria (Suem) si è rivelato vano. La vittima, ben conosciuta e rispettata nella sua professione, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari e i colleghi.

Dopo la rimozione del veicolo, la scena è stata circoscritta per consentire ai carabinieri di Jesolo di eseguire i rilievi necessari.

Gli agenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto, mentre sono in corso accertamenti sui motivi che hanno portato al cedimento del tronco. La sicurezza delle strade e la stabilità degli alberi lungo i percorsi urbani sono ora sotto esame, in un contesto in cui le condizioni climatiche avverse hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica.

Il maltempo, che ha colpito la zona nelle ultime ore, ha reso il terreno instabile, contribuendo al crollo dell’albero. Questo incidente evidenzia la necessità di un monitoraggio e di una manutenzione costante del verde pubblico, soprattutto in periodi di maltempo. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su misure preventive per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.

La scomparsa del militare ha suscitato una forte emozione non solo tra i suoi cari, ma anche nell’intera comunità. Molti lo ricordano come una persona dedita al suo lavoro e impegnata nel servizio alla patria. Le espressioni di cordoglio si sono moltiplicate sui social media, dove amici e conoscenti hanno condiviso ricordi e messaggi di supporto alla famiglia.

In questo contesto di lutto, l’amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza ai familiari della vittima, sottolineando l’importanza di fare luce su quanto accaduto e di garantire la sicurezza dei cittadini. Si prevede che nei prossimi giorni possano essere annunciate iniziative per onorare la memoria del militare e per sensibilizzare la popolazione riguardo la sicurezza stradale e la cura del patrimonio verde urbano.