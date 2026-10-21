“Italia in Piazza” è la chat che ha portato migliaia in piazza migliaia di persone a protestare

Un gruppo nato online ha trasformato in poche settimane appuntamenti sparsi in manifestazioni in molte città italiane, alcune delle quali sono poi finite in scontri e atti di vandalismo. Al centro dell’organizzazione c’è la rete: pagine social, canali Telegram e perfino un’applicazione per aggiornare i partecipanti in tempo reale. Il lavoro di ricerca è del ‘Sole 24 ore’ che ne parla in un dettagliato articolo.



Il collettivo si chiama Italia in Piazza e ha avviato le prime proteste nel weekend del 17 e 18 ottobre. A poche giornate dalla sua comparsa pubblica, gli amministratori hanno attivato una pagina Instagram, un profilo TikTok, un canale Telegram e una web app per distribuire comunicazioni ufficiali e materiali promozionali.



L’account Instagram, che conta poco più di 3.300 follower, ospita il manifesto del gruppo. Qui Italia in Piazza si definisce apartitica e richiama il diritto costituzionale a riunirsi pacificamente. Sulla piattaforma vengono condivisi annunci sugli appuntamenti, inviti a partecipare e grafiche pensate per essere rilanciate dagli utenti.



Il canale Telegram, con oltre 4.000 iscritti, rappresenta invece il cuore operativo della struttura digitale. Il canale è organizzato per sezioni: dall’assistenza al regolamento, dalle comunicazioni ufficiali agli avvisi, fino a chat più informali. Non mancano spazi per foto e video delle manifestazioni e collegamenti agli altri profili social e alla web app, sviluppata con una piattaforma nota come Lovable che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per agevolare la diffusione degli aggiornamenti.



Una rete di link permette anche il collegamento con gruppi regionali, favorendo il coordinamento locale tra persone che vivono nella stessa area geografica. Gli organizzatori pubblicano per lo più informazioni pratiche: luoghi e orari degli appuntamenti, indicazioni logistiche e materiali grafici per amplificare la portata degli eventi sui feed social.



Nelle chat invece emergono discussioni di altro tipo: confronto sulle iniziative, aggiornamenti in tempo reale e prese di posizione. Numerosi iscritti si dissociano dalle forme di violenza registrate in alcune piazze, definendo gli atti vandalici «controproducenti» rispetto alle finalità dichiarate del movimento.



A partire dal 19 ottobre sono circolate, però, numerose voci allarmistiche su presunti assalti a scuole e università di Milano. Messaggi inoltrati da mittenti non identificati sostenevano l’imminente entrata forzata in istituti e atenei, con affermazioni di incendi, violenze sessuali e aggressioni. Queste segnalazioni, arrivate a studenti e famiglie, non hanno riscontri verificabili e al momento risultano infondate, con il rischio di generare paura tra il personale scolastico e le comunità coinvolte.



Dopo le giornate di mobilitazione è nato anche il Movimento del 17 ottobre, che tramite un profilo Instagram e un canale Telegram promuove una forma di protesta permanente e pacifica. Tra le città segnalate dagli organizzatori figurano Milano, Bologna, Torino, Roma, Firenze, Padova, Bari e Genova. L’appuntamento indicato è ogni sabato alle 15.



Tra gli strumenti messi a disposizione dell’aggregazione digitale c’è la cosiddetta “Mappa della rivolta”, una cartina interattiva che raccoglie gli appuntamenti pubblici segnalati in tutta Italia. La mappa consente di filtrare gli eventi per regione e per città e include non solo manifestazioni legate al caro-vita o al caro-carburanti, ma anche scioperi, assemblee e altre iniziative pubbliche.



Secondo quanto dichiarato dalla piattaforma che gestisce la mappa, gli eventi vengono inseriti a partire da fonti pubbliche quali comunicati, siti istituzionali e sindacati. Le regole del servizio escludono espressamente la segnalazione di iniziative violente, contenuti che incitano a danneggiamenti, istruzioni per commettere reati, insulti e messaggi d’odio.



Sul fronte della privacy, il sito che ospita la mappa assicura di non richiedere dati personali come nome, numero di telefono o indirizzo e-mail, con l’obiettivo di rendere la consultazione semplice e accessibile. Tra le funzionalità disponibili c’è anche la possibilità di aggiungere gli appuntamenti al calendario dello smartphone, dopo una verifica degli eventi da parte degli amministratori.