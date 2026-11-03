Attacchi informatici paralizzano frigoriferi nei supermercati di otto Paesi Ue

Una serie di attacchi informatici ha interessato supermercati in otto Paesi dell’Unione europea, provocando il malfunzionamento dei sistemi di refrigerazione e il deterioramento di grandi quantità di alimenti. La notizia, riportata il 3 novembre 2026, segnala problemi diffusi dall’area del Belgio fino all’Estonia.

I megastore coinvolti hanno registrato anomalie nei dispositivi di controllo delle temperature: i termometri sono arrivati fino a 50 gradi, rendendo impossibile la conservazione sicura dei prodotti deperibili. L’alterazione del freddo ha causato lo spreco di tonnellate di alimenti, ormai compromessi.

Il fatto è stato descritto dal corrispondente Claudio Tito di Repubblica, che riporta l’allarme per l’impatto diretto sulla catena alimentare e sulle scorte nei punti vendita. L’articolo originale sottolinea l’ampiezza dell’episodio, con coinvolgimenti che spaziano tra vari grandi supermercati in diversi Paesi dell’Unione.