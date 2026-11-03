5 x 1000
HomenotizieAllarmi falsi e panico a Kiev: sabotaggi e guerra cognitiva mettono a...

Allarmi falsi e panico a Kiev: sabotaggi e guerra cognitiva mettono a nudo le falle delle infrastrutture

Repubblica segnala una pioggia di falsi allarmi su cellulari e app ucraine, con notifiche di attacchi chimici, nucleari e combattimenti in città che hanno scatenato il panico.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Repubblica riferisce che nelle scorse ore migliaia di utenti in Ucraina hanno ricevuto notifiche false che annunciavano attacchi chimici, nucleari e scontri nelle strade di Kiev. Le segnalazioni, diffuse anche tramite app ucraine, hanno generato paura e confusione tra la popolazione.

Secondo l’articolo, questi episodi si inseriscono in una strategia più ampia di sabotaggi e di guerra cognitiva. Il messaggio è che il conflitto ibrido mira non solo alle strutture fisiche, ma anche alla capacità di allerta e reazione delle società civili.

La rete di sicurezza europea, osserva la fonte, mostra vulnerabilità: le falle nei sistemi di allerta e nelle infrastrutture digitali hanno reso possibile la diffusione massiccia di comunicazioni ingannevoli. Il risultato è stato un rapido diffondersi del panico, in particolare nella capitale ucraina.

La cronaca sottolinea come la combinazione di operazioni di sabotaggio e manipolazione informativa sfrutti la fragilità delle infrastrutture per amplificare gli effetti del conflitto, mettendo a dura prova i meccanismi di protezione civile e di comunicazione istituzionale.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE