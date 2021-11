Idee sfiziose e originali per usare l’aceto balsamico in cucina

Potrebbe apparire un ingrediente secondario, ma in realtà si tratta di un vero e proprio protagonista della nostra cucina con il suo accento gustoso dalle note agrodolci, capace di esaltare l’anima dei piatti più comuni sublimandoli in portate originali.

Stiamo parlando dell’ aceto balsamico di Modena IGP , vera e propria meraviglia della cucina italiana, che con il suo sapore assolutamente inconfondibile, i riflessi del suo colore bruno e caramellato, riesce a combinarsi alle pietanze più diverse, connotandole tutte in modo straordinariamente piacevole.

Versatile, adattabile ai primi, ai secondi, ai contorni e perfino ai dolci, l’aceto balsamico conferisce gusto, sapore e un tocco inimitabile alle pietanze più diverse, dimostrandosi un alleato prezioso e inimitabile su ogni tavola.

Aceto balsamico: la quintessenza della versatilità

Ciò che più di ogni altra cosa colpisce dell’aceto balsamico è la sua capacità di rinnovare e impreziosire qualsiasi tipo di portata con la sua presenza dal carattere acidulo ma vellutato, capace di dare freschezza e insieme sapore sia ai piatti tipici della cucina tradizionale italiana sia a quelli più internazionali e creativi di ultimissima generazione.

Le migliori e più audaci sperimentazioni culinarie dall’intento artistico e rivoluzionario fanno uso dell’aceto balsamico per far esplodere i piatti di intraprendenti sorprese sensoriali che coinvolgono vista, gusto e olfatto regalando ad ogni accostamento un retrogusto formidabile.

Tra le tante ricette che prevedono l’utilizzo dell’aceto balsamico, eccone alcune tutte da provare, sempre ricordando che, come qualsiasi ingrediente dal carattere spiccato e deciso, anche l’aceto balsamico va dosato con saggezza che si parli di primi, secondi, contorni o dolci.

Molti sono i piatti che ammettono l’uso dell’aceto balsamico e che escono dal suo utilizzo realmente trasformati: dai risotti alle grigliate di carne, pesce o verdure, dalle insalate più semplici alla frutta e al gelato.

Ricette tutte da provare

Alcuni dei piatti apparentemente più comuni sono le insalate, ma alcune si distinguono per ricchezza, equilibrio di sapori e completezza. In esse l’aceto balsamico la fa da protagonista, regalando la sua nota sfiziosa e agrodolce all’insieme salato e armonizzandosi ad ogni ingrediente in modo inconfondibile.

Un’insalata particolarmente gustosa è composta da ceci, gamberi e rucola. Ideale e completa, si arricchisce con poche gocce di aceto balsamico di assoluta piacevolezza.

Per gustarla al meglio si può condire con una manciata di pinoli tostati croccanti e un’emulsione di olio extravergine di oliva e balsamico di Modena IGP. I gamberi vanno saltati in padella con olio e uno spicchio di aglio, mentre i ceci aggiunti lessati ed eventualmente ripassati come i gamberi per un sapore più corposo.

È ottima sia come piatto unico, sia come contorno per secondi di pesce.

Un’insalata dal tono più invernale è composta da: barbabietole dolci bollite, spinacini, cubetti di pere, gherigi di noci e fiocchi di gorgonzola. Anche in questo caso l’aceto balsamico farà la differenza fondendosi insieme in un perfetto equilibrio di sapore e bontà.