I volti degli abitanti di Venezia: una mostra in via Garibaldi

Ci rivediamo in Via Garibaldi è un progetto espositivo che unisce i materiali di tre mostre

fotografiche, realizzate presso la Kokonton Gallery tra il 2013 e il 2018, dal titolo Ci

vediamo in Via Garibaldi I-III.

Ci rivediamo in via Garibaldi è una mostra che espone assieme i ritratti degli abitanti

raccolti nelle precedenti mostre, in tutto una novantina di fotografie di persone che vivono,

lavorano e frequentano questa parte della città.

“Abbiamo iniziato a fotografare le persone che conoscevamo perché i loro volti, il lavoro

che facevano, il carattere che esprimevano non andassero persi, dimenticati. Rivedere oggi

queste fotografie ci emoziona e ci aiuta a capire come l’identità di questa zona, la sua

anima, sia fatta proprio dalla presenza di queste persone.”

La mostra fotografica Ci rivediamo in Via Garibaldi, vuole essere un omaggio agli abitanti

e frequentatori di Via Garibaldi che con la loro presenza quotidiana riempiono di umanità

questa strada. Pensionati, commercianti, artigiani, operai, pendolari, artisti, frequentatori

abituali.

Questa parte di Venezia, stretta dalle mura dell’Arsenale da un lato e dalla Riva dei Sette

Martiri dall’altro, rimane una delle ultime zone dove si può ancora vivere una dimensione

della città.

Basta dire ci vediamo in Via Garibaldi per fare riferimento ad un luogo dove ci si può

incontrare facilmente solo camminando lungo la strada o facendo la spesa nei negozi,

oppure bevendo un caffè o un’ombra nei bar che si affacciano sulla Via.

Qui la gente si conosce e si riconosce ogni giorno, trovando in Via Garibaldi uno spazio

comune che contribuisce a qualificare la propria identità.

Gli autori della mostra: Atsuko Suehiro e Pierandrea Gagliardi, vivono in questa zona e da

anni raccolgono ritratti fotografici degli abitanti di questa enclave veneziana:

“abbiamo fatto queste foto perché non vogliamo perdere dalla memoria queste persone,

questi volti.”

Le didascalie dei ritratti (nome, cognome e attività) sono relative al momento in cui è stata scattata la fotografia.

Pierandrea Gagliardi inizia a lavorare come documentarista televisivo ottenendo

alcuni importanti riconoscimenti, dal 1990 lavora come regista per Controcampo Produzioni

di Venezia ditta specializzata nella comunicazione audiovisiva per le imprese.

Atsuko Suehiro

É nata a Sapporo in Giappone. Dal 1991 vive e lavora a Venezia. Dal 1997 ha studiato le

tecniche grafiche presso il centro di grafica Atelier Aperto di Venezia, partecipando a vari

corsi e mostre (una di cui una personale) presso la galleria Venezia Viva.

Dal 2004 ha iniziato a frequentare vari corsi fotografici a Venezia e a Tokyo per acquisire la

conoscenza di base del linguaggio fotografico.

Dal febbraio 2013, é fondatrice e presidente della “Associazione Culturale Kokonton” di

Venezia.