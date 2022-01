“Ho il Super Green Pass per parrucchiera e pedicure, ma chi ci dice che l’abbiano loro?” Lettere

Buonasera.

Sono un’over 50 che già possiede super green pass.

Leggo divertita che con le nuovi norme dovrò esibirlo alla parrucchiera piuttosto che all’estetista che mi fa il pedicure…

Vi chiederete perché scrivo divertita. Perché io, sempre in qualità di cliente, non ho alcun controllo o garanzia che i vari professionisti che mi accolgono siano a loro volta effettivamente possessori di SGPASS o, in caso si tratti di under 50 magari non vaccinati, siano sempre possessori di certificato di tampone negativo in regola.

Io da ora sarò super controllata ma chi ci garantisce che i vari professionisti – anche nel settore sanitario privato – e/o negozianti, ristoratori, baristi, autisti di trasporto pubblico eccetera eccetera che incrocio nel quotidiano siano a posto?!

Non c’è reciprocità se i controlli istituzionali non sono fermi, continui e serrati.

Magari mi sfugge qualcosa?!

Cordiali saluti.

A.Z.

(lettera firmata)