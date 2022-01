“Ho avuto negozio a Venezia per 59 anni e vedo la città cambiata di 360 gradi”. Lettere

In risposta alla lettera: “Venezia è ingorda di denaro. Sarebbe l’ora di un progetto sostenibile”.

Ho letto al volo un po’ di commenti, c’è ne sono per tutti i gusti, il solito id… che se la prende con i radical chic, sostenendo che le grandi navi non creano moto ondoso (peccato che gli studi dell’università di Padova affermino che il passaggio di una grande nave per il canale della giudecca faccia danni sulle rive pari all’impatto di 10 alte maree di 1metro e dieci. C’è chi da’ la colpa ai veneziani, e non completamente a torto, chi ai politici, a ragione.

Ho avuto negozio a Venezia per 59 anni, tra me e mio padre, e ho visto la città cambiata di 360 gradi. I flussi turistici deviati prima da piazzale Roma al Tronchetto, dove è fiorita e proliferata una delinquenza nostrana per decenni, poi la costruzione del ponte della Costituzione (Calatrava), ennesimo favore a una nota famiglia, dopo il teatro Ridotto, il Cinema San Marco, il Fontego dei tedeschi, ecc.

Colpe molteplici della politica ma che hanno il nome di un sindaco fatto passare per un sindaco di sinistra quando invece completò il suo percorso con il suo ultimo mandato eletto da partiti come lega, Alleanza Nazionale, Forza Italia, e Margherita oltre alla lista crovato. Per quel ponte che ha sfasciato la città rendendo il quartiere di Cannaregio invivibile causa la abnorme deviazione dei flussi turistici che ora passano davanti ai negozi sulle proprietà di grandi stazioni, Venezia è in condizioni pietose. L’esplosione dei plateatici selvaggi è sotto gli occhi di tutti, il moto ondoso fuori controllo e l’inquinamento, studio Recentissimo IUAV, anche.

E che dire dell’attuale sindaco? Uno che se lo molli in città dopo 7 anni di mandato, per tornare a piazzale Roma usa il GPS. Purtroppo il sindaco di Venezia si decide a Mestre. Nella municipalità del centro storico se si escludono Murano Burano e Sant’ Erasmo ha preso meno del 27%.

Sono sempre stato unionista con Mestre ma se ci sarà un altro referendum per separare Venezia da Mestre voterò per la separazione perché il futuro della città nella quale la mia famiglia vive, a memoria dei miei anziani, dal 1851, data della nascita del mio bisnonno, non può venir deciso da chi a Venezia non ci vive e non vive lo sfascio giornaliero della città.

Purtroppo una giunta da operetta è l’ultima cosa che ci vuole per la povera Venezia.

Neno

(lettera firmata)