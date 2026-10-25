Donazioni di sangue: FNOPI e Centro Nazionale Sangue in campo assieme

Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) e Centro Nazionale Sangue (CNS) hanno sottoscritto un accordo della durata di due anni con l’obiettivo di rafforzare la rete trasfusionale italiana e promuovere la donazione di sangue e plasma.



L’intesa punta a rendere più efficace l’intero percorso assistenziale legato alla raccolta e all’uso di emocomponenti e plasmaderivati, attraverso un maggiore coinvolgimento degli infermieri e l’adozione di nuovi modelli organizzativi.

Al centro dell’accordo c’è la valorizzazione del ruolo infermieristico all’interno del sistema trasfusionale. FNOPI e CNS intendono incentivare pratiche di task sharing e task shifting, ovvero la condivisione e la redistribuzione di alcune responsabilità operative tra i professionisti, per ottimizzare l’impiego delle risorse e migliorare i flussi di lavoro.



La promozione della donazione volontaria e periodica rappresenta un altro caposaldo dell’intesa. Particolare attenzione verrà riservata al plasma, insieme a campagne rivolte alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani che favoriscano la salute dei donatori.



Secondo la presidente di FNOPI, Barbara Mangiacavalli, l’accordo apre la strada a una collaborazione istituzionale più stretta con il Centro Nazionale Sangue. “Crediamo molto nella collaborazione istituzionale con il Centro Nazionale Sangue – commenta la presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli –. Grazie al protocollo d’intesa appena siglato avremo la possibilità di condividere strategie e progetti comuni. L’obiettivo è promuovere una capillare cultura della donazione di sangue e plasma e, insieme, riconoscere e valorizzare le competenze infermieristiche all’interno del sistema trasfusionale. Solo studiando nuovi modelli organizzativi sarà possibile ottimizzare il lavoro dei professionisti e garantire standard elevati di assistenza e sicurezza per donatori e persone assistite”.



Il documento firmato prevede anche attività concrete di informazione e formazione. FNOPI e CNS annunciano campagne congiunte di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, eventi formativi per i professionisti e lo sviluppo di studi e ricerche su appropriatezza e sicurezza delle procedure trasfusionali.



La direttrice del Centro Nazionale Sangue, Luciana Teofili, sottolinea il ruolo della formazione infermieristica nell’assicurare qualità e sicurezza. “La preparazione e la motivazione dei nostri infermieri è fondamentale per il benessere dei donatori e la sicurezza di chi riceve sangue e plasma. La formazione dei nostri infermieri può sicuramente estendersi all’acquisizione di competenze in Medicina Trasfusionale. Questo è vero sia in tema di donazione e raccolta di emocomponenti, in cui è fondamentale l’integrazione tra i professionisti del sistema trasfusionale, ma anche nell’ambito dell’emovigilanza, in cui l’approccio multidisciplinare è indispensabile per garantire a 360° la sicurezza e la appropriatezza delle nostre terapie”.



L’accordo mette inoltre in evidenza l’intenzione di monitorare e valutare le iniziative attraverso un organismo congiunto. Per questo motivo nel protocollo è prevista l’istituzione di un tavolo di lavoro nazionale permanente, incaricato della gestione e del monitoraggio delle attività che nasceranno dalla collaborazione tra FNOPI e CNS.