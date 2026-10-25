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Guaccero e Nargi incantano a Ballando con le Stelle: tango “donna-donna” e tesoretto da 90 punti

A Ballando con le Stelle, 25/10/2026, Bianca Guaccero e Federica Nargi, ‘ballerine per una notte’, hanno ottenuto il tesoretto di 90 punti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 25 ottobre 2026, nella quarta puntata di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Federica Nargi sono tornate in pista come “ballerine per una notte” e hanno presentato un tango “donna-donna” che ha raccolto vasti applausi in studio.

Le due showgirl hanno eseguito la coreografia senza il supporto di maestri professionisti, alternandosi nella guida della performance. La loro prova è stata descritta come intensa e sensuale, con forte complicità ed eleganza.

Guaccero e Nargi erano state protagoniste e rivali nell’edizione 2024: in quella occasione Guaccero aveva vinto, mentre Nargi si era classificata al terzo posto. Per la serata di ieri hanno scelto invece di scendere in pista come alleate.

La performance ha ricevuto il massimo dei voti dalla giuria, fruttando un tesoretto record di 90 punti. Il bottino è stato consegnato ai custodi del tesoretto, che lo assegneranno alle coppie in gara al termine della puntata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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