Spari all’Arsenale di Venezia: già fermato un 40enne

Un uomo di 35 anni di nazionalità albanese è stato ferito alle gambe da due colpi di pistola ieri sera a Venezia. L’aggressione è avvenuta intorno alle 18 in campo della Tana, nell’area dell’Arsenale, a poca distanza dalla sede della Marina Militare; poche ore dopo i carabinieri hanno fermato un altro cittadino albanese ritenuto coinvolto nella sparatoria.



Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata inseguita prima che venissero esplosi i due colpi. Le urla e gli spari sono stati uditi all’improvviso nel centro storico, seminando allarme tra i residenti e i passanti presenti in zona.

Alla fine, la persona colpita è riuscita a fuggire, ma due proiettili lo hanno raggiunto alle gambe.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo, che nel giro di circa tre ore hanno individuato e bloccato un sospetto.

L’uomo fermato — un 40enne anch’egli albanese — è stato portato in caserma e trattenuto per accertamenti: i militari, che hanno impiegato decine di investigatori e si sono avvalsi anche dei colleghi dei natanti e del reparto investigativo, stanno effettuando verifiche per rafforzare le evidenze a sostegno del fermo.



Gli inquirenti raccolgono elementi e testimonianze per ricostruire la dinamica esatta dell’episodio e il ruolo dell’indagato. Nel luogo della sparatoria sono stati reperiti bossoli che, se confermata la loro provenienza, potranno essere sottoposti ad accertamenti balistici per risalire all’arma utilizzata e alla sua possibile origine.



L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di circoscrivere l’area e di ascoltare chi ha assistito alla scena, ma le indagini restano aperte. Sullo sfondo della brutta vicenda gli investigatori non escludono alcuna pista: i primi rilievi parlano della possibilità che si sia trattato di un avvertimento o di un regolamento di conti, ma sono al vaglio anche moventi legati a attività illecite.



Al momento non sono state rese note contestazioni formali nei confronti del fermato né ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche della vittima.